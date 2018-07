Empresa é multada por vender palmito clandestino Uma empresa foi multada em R$ 600 mil na quinta-feira (11) por vender palmito clandestino, em Salto de Pirapora, região de Sorocaba (SP). Mais de mil quilos de palmito processado e embalado foram apreendidos pela Polícia Ambiental. A empresa tinha autorização para comercializar palmitos das palmeiras pupunha e açaí, provenientes de cultivos autorizados, no Vale do Ribeira, mas as embalagens continham palmito da palmeira juçara, espécie nativa da Mata Atlântica, cuja extração na natureza é proibida.