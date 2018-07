Este não será, no entanto, o primeiro trabalho da Idom no País. A espanhola prepara também um estudo de viabilidade do trem de alta velocidade Rio/São Paulo/Campinas.

Entre os projetos ambientais, consta no portfólio da Idom a elaboração do plano diretor de resíduos sólidos de Brasília para o governo do Distrito Federal, feito de 2006 a 2008. /F.F.