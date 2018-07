Empresa espanhola oferece seqüestro simulado

Uma empresa em Barcelona oferece um serviço de seqüestro simulado para quem busca experiências radicais. O projeto Simuladores foi criado há dois anos por uma companhia de teatro local, que começou anunciando o serviço na internet e em jornais. Os interessados no seqüestro, realizado por atores, precisam assinar um termo de responsabilidade e pagar 400 euros (R$ 1 mil) pelo serviço. Depois do pagamento, a empresa tem um mês para atuar. Os falsos seqüestradores vigiam a falsa vítima, controlam seus passos, realizam o seqüestro e mantém a vítima como refém em um cativeiro pelo tempo que ela agüentar. Em dois anos no mercado, 12 pessoas já pagaram os atores para viver a ameaçadora aventura. Mas com final feliz garantido. Contrato O primeiro passo para os aventureiros é assinar um contrato onde o futuro seqüestrado reconhece que aceita passar pela experiência com o maior realismo possível e que está consciente dos sustos que pode levar. Além disso, o cliente tem que se comprometer a não denunciar a empresa. O contrato estipula ainda que apenas a "falsa vítima" irá passar pelos sustos e que a experiência não irá envolver parentes, companheiros de trabalho, ou amigos para pedidos de resgate. Além da encenação, o preço do serviço inclui ainda uma gravação de todo o seqüestro para que o cliente tenha uma recordação da experiência. "Pensávamos que isso poderia ajudar as pessoas a experimentar sensações fortes. Até seria uma espécie de terapia", disse à BBC Brasil um dos três sócios dos Simuladores, Manel Fontmillá. Simulação A proposta deu certo e atraiu aventureiros como a espanhola Montse Berguedá, que já pagou para ser seqüestrada. "O que eu queria era fazer algo diferente e intenso. Queria experimentar, acima de tudo por curiosidade. Acho que a vida deve ser vivida com muita intensidade e vale a pena experimentar muitas situações", disse ela à BBC Brasil. A aventura de Montse aconteceu 20 dias depois de ela ter assinado o contrato. "Um dia chamaram pelo interfone para entregar um pacote. Quando abri a porta de casa, invadiram a sala e me pegaram. Na hora levei o susto, mas lembrei o que era. Até ali foi divertido porque senti a adrenalina. Eles atuaram como se fosse de verdade mesmo". A falsa refém foi levada para um cativeiro na periferia de Barcelona, onde ficou presa durante mais de seis horas. Amarrada numa cadeira, com as mãos atadas e o rosto coberto, ela ouvia que não sairia viva dali. "Foi a hora em que passei medo. Quando ia notando que o tempo passava e aquilo não acabava e eles dizendo que iam me matar... Ali senti medo de verdade e pedi para parar", ela contou à BBC Brasil. Sã e salva no final, ela disse que não repetiria a experiência, mas que também não se arrepende. "Para quem gosta de altos níveis de adrenalina, de riscos, vale a pena", recomendou. Crítica Para os policiais espanhóis, a moda do seqüestro por encomenda é uma brincadeira de mau gosto. Um porta-voz do Sindicato Espanhol da Polícia Judicial disse que a idéia é "ridícula". "Sinceramente acho que é uma frivolidade irresponsável perante um assunto tão sério. Se as pessoas que contratam um serviço desses passassem por um seqüestro de verdade, perderiam a vontade de fazer essas besteiras", disse à BBC Brasil. A Associação Espanhola de Escoltas também criticou a proposta da empresa catalã. "É tão absurda que custa acreditar que seja certa", afirmou o porta-voz Ignacio Bermejo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.