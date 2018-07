Empresa espera fim do julgamento para se pronunciar

A Eli Lilly é uma das gigantes do setor químico. A empresa é responsável, entre outros, pela fabricação do Prozac, do Merthiolate e do Keflex.

A empresa se manifestou sobre o terreno de Cosmópolis em 2005, dois anos após ter vendido a fábrica para a ABL. Em autodenúncia feita à Companhia de Tecnologia em Saneamento Ambiental (Cetesb), ela afirmou que o solo e o lençol freático da fábrica foram contaminados.

As análises mostram que foram enterrados irregularmente no terreno da empresa 3 mil metros cúbicos de lixo tóxico.

A multinacional, no entanto, nunca admitiu ter provocado danos à saúde dos mais de 500 funcionários que trabalharam na unidade. / R.B.