Empresa faz cerimônia de divórcio no Japão

Uma empresa no Japão realiza desde o ano passado cerimônias de divórcio, testemunhadas por amigos e parentes.

Os rituais acontecem na "Mansão do Divórcio" perto do templo Sensoji, em Tóquio, e começa com a chegada do futuro ex-casal em riquixás separados.

Amigos e parentes chegam a pé e ouvem do organizador um resumo dos motivos da separação.

Por último acontece o "ato de cooperação final": juntos pela última vez, o casal destrói a aliança, em um ato que lembra o corte do bolo de casamento.

O divórcio oficial acontece no dia seguinte.

A organização da "Mansão do Divórcio" afirma já ter recebido quase mil interessados.

Apesar de todo o ritual, das seis cerimônias realizadas no ano passado, dois casais teriam decidido tentar outra vez. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.