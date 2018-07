Empresa foi autuada 3 vezes A petroleira americana Chevron foi autuada três vezes pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em decorrência do vazamento do campo de Frade, na Bacia de Campos (RJ), ocorrido no início de novembro passado. O total das multas podem passar de R$ 100 milhões. Além das multas, a Chevron enfrenta autuações do Ibama, ação civil pública do Estado do Rio e um inquérito da Polícia Federal por causa do acidente no Campo de Frade.