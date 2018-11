Empresa gera energia com casca de aveia A PepsiCo, fabricante da aveia Quaker, passou a utilizar a casca de aveia como fonte de energia na caldeira de vapor que abastece as linhas de produção na unidade de Porto Alegre (RS), para a fabricação de produtos a base de grãos da linha Quaker. Gerando energia por meio de biomassa, a empresa pretende reduzir em 38 mil m³ o consumo mensal de gás natural e diminuir a emissão de gases-estufa. Além disso, a iniciativa reutiliza 1.440 toneladas de casca de aveia por ano, o que significa 20% a menos de resíduos da fábrica gaúcha. / KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS