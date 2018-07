A FMC Agricultural Products vai inaugurar, no dia 23, em Diamantino (MT), uma construção totalmente adequada às normas ambientais vigentes e que promete aliar sustentabilidade e rentabilidade. Na inauguração, a fazenda responsável, como foi batizada a construção, será apresentada aos maiores produtores de soja do País. Mais informações podem ser obtidas no site www.fmcagricola.com.br.