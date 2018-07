Empresa indenizará motociclista por sabão na Rio Niterói A concessionária da Ponte Rio Niterói foi condenada a pagar indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15 mil à vítima de um acidente causado por produto químico na pista. A decisão é da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A vítima, Gustavo Marques Villas Boas, informou que em maio de 2007 transitava em sua motocicleta pela ponte no sentido Rio de Janeiro quando derrapou e sofreu inúmeras lesões.