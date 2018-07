Empresa japonesa cria réplica 3D de rostos em chocolate

Uma empresa de design japonesa criou uma alternativa saborosa de presentes para o dia dos namorados, comemorado nesta semana no país: um pirulito de chocolate com a forma do rosto da pessoa amada.

A empresa usa uma técnica de mapeamento por computador e impressoras em três dimensões para fazer moldes em silicone com uma versão reduzida do rosto da pessoa.

O molde é preenchido com calda de chocolate para criar a guloseima, em apenas 15 minutos.

A ideia da empresa é aproveitar a tradição de os homens darem chocolates para suas companheiras no dia dos namorados, que é comemorado nesta semana no país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.