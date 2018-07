Empresa lança camisinhas com foto de Obama e McCain

Uma empresa americana está vendendo preservativos com estampas dos candidatos à Presidência america Barack Obama e John McCain. Os produtos feitos pela empresa Practice Safe Policy vem com o bem-humorado aviso de que eles oferecem "mais proteção que o Serviço Secreto". A versão McCain tem o slogan "velho, mas não vencido", em alusão à avançada idade do candidato republicano, que tem 71 anos. O site da empresa na internet afirma que as camisinhas foram "testadas no campo de batalha", lembrando que McCain combateu na Guerra do Vietnã. O preservativo com a estampa de Obama vem com a pergunta: "Quem disse que é necessário ter experiência?" O dono da empresa, Benjamin Sherman, diz acreditar que os preservativos da empresa serão artigos de colecionadores no futuro. Os artigos da Practice Safe Policy também avisam no rótulo que nenhum preservativo é 100% eficiente. Aos indecisos, a empresa recomenda que sejam comprados os dois modelos. Um par de preservativos do tipo é vendido a quase US$ 10 pela internet. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.