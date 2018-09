Empresa lança sutiã que capta energia solar

Uma empresa no Japão apresentou um sutiã que capta energia solar para alimentar iPods ou celulares. O sutiã consegue gerar uma pequena quantidade de energia elétrica através do painel solar preso nele. O painel funciona quando é exposto à luz solar ou à luz artificial de interiores. Mas o sutiã com energia solar não vai chegar às lojas tão cedo. A porta-voz da empresa Triumph International, Yoshiko Masuda, diz que na prática pode ser difícil usar o sutiã por que as pessoas normalmente não saem sem usar uma roupa por cima da lingerie, o que taparia o painel solar. Além disso, o sutiã não é à prova d'água, entao não pode ser lavado nem usado na chuva. Mas o fabricante diz que o protótipo dá uma idéia de como os sutiãs do futuro poderão ajudar o meio ambiente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.