Empresa nega excesso de peso em avião que caiu no AM O diretor da Manaus Aerotaxi, Marcos Pacheco, descartou a possibilidade de excesso de peso no avião Bandeirante que caiu ontem no Rio Manacapuru, no Amazonas. O acidente vitimou 24 dos 28 ocupantes. Em entrevista à imprensa realizada nesta tarde no Terminal 2 do Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, Pacheco afirmou que a capacidade de transporte da aeronave era de 5,7 mil quilogramas (kg). Ele não soube informar quanto tempo de voo tinha a aeronave, mas garantiu que o avião estava com a documentação em ordem e autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).