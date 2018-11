Empresa no Japão abre reservas para casamento no espaço

Uma empresa japonesa abriu, nesta terça-feira, as reservas para um novo serviço que oferece aos casais a possibilidade de fazer a cerimônia de casamento no espaço. A iniciativa é da empresa japonesa de organização de eventos First Advantage e da companhia aeroespacial americana Rocketplane. Quem quiser se casar no espaço terá que pagar U$ 2,4 milhões (R$3,8 mi) pelo serviço. O vôo para realização da cerimônia dura uma hora e é feito a 100 quilômetros da superfície terrestre a bordo do Rocketplane XP, uma aeronave que combina características de avião e foguete. Além do padre, o casal pode ainda chamar dois convidados para participar da cerimônia dentro da aeronave. No entanto, para fazer a viagem espacial, tanto o casal quanto os convidados devem fazer um treinamento de quatro dias. O serviço oferece ainda a chance de o casamento ser acompanhado em terra, num salão especial para convidados, que poderão assistir ao vivo as imagens da cerimônia no espaço. O preço inclui também um vestido de noiva especial, álbum de fotos e vídeo, além do vôo de avião até o espaçoporto de onde a aeronave irá decolar. Em entrevista à BBC Brasil, um porta-voz da empresa First Advantage afirmou que nesta terça-feira - primeiro dia das inscrições - a companhia já recebeu cerca de 15 consultas sobre o serviço, a maioria feita por homens. A empresa informou ainda que não há limite de idade para o serviço. No entanto, é pré-requisito que os noivos passem por um rigoroso exame médico para comprovar o estado de saúde, que deve estar em excelentes condições. Os primeiros casamentos serão realizados a partir de 2011.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.