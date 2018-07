Empresa passará por auditoria de 'padrão internacional', diz Minc O Secretário Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, o ex- ministro do Meio Ambiente Carlos Minc, afirmou ontem que companhia petrolífera norte-americana Chevron será notificada na segunda-feira sobre a realização de uma auditoria "de padrão internacional" em todas suas instalações que operam no litoral do Estado. Minc fez as declarações após participar do Seminário Nacional de Energia Solar, na sede da Fecomercio-RJ.