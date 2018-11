Empresa pede a motorista para evitar viagem pela Dutra

Com isso, a CCR NovaDutra alerta aos motoristas que seguem com destino a cidade do Rio "que aguardem melhores condições de tráfego ou adiem sua viagem para a capital fluminense". A CCR NovaDutra disponibilizou nos seus painéis ao longo da rodovia, desde de Taubaté, no interior de São Paulo, informações aos usuários que já estão em viagem pela via Dutra sobre as condições de tráfego na chegada ao Rio.

As chuvas causaram ao menos 25 mortes, segundo o governador do Estado, Sérgio Cabral Filho (PMDB), transtornos no trânsito, desabamentos e apagões localizados. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio suspendeu os serviços agendados para hoje na capital fluminense e na região metropolitana.

O órgão orienta seus clientes que não saiam de casa, seguindo recomendações da Defesa Civil estadual. O presidente do Detran, Fernando Avelino, disse que os clientes que tinham serviços agendados para hoje terão prioridade no atendimento nos próximos dez dias.

Segundo o Detran, desde ontem, 13 postos de vistoria de oito municípios do Estado (Corrêa Dutra, Machado de Assis, Haddock Lobo, Vila Militar, Campo Grande e Ceasa, na capital, e Niterói e São Gonçalo, no Grande Rio, além de Petrópolis, Volta Redonda, Macaé, Araruama e Angra dos Reis, no interior), funcionam até 21 horas de segunda a sexta-feira.

O atendimento ao público continua das 8h até as 17h com todos os serviços, como licenciamento anual, acerto de dados e transferência de propriedade, entre outros. No entanto, a partir das 17h e até as 21h, somente será agendado o serviço de licenciamento anual (vistoria) nestes 13 postos. O cumprimento de exigências também será até as 17h.

Também em abril, todos os 45 postos de vistoria do departamento funcionarão aos sábados (dias 10, 17 e 24), das 8h às 18h, somente para licenciamento anual. E nos domingos 18 e 25 deste mês, o Detran oferecerá os "Domingões dos Táxis", das 8h ao meio-dia, somente para licenciamento anual. No dia 18, o atendimento aos taxistas ocorrerá nas unidades de Barra da Tijuca, Campo Grande, Haddock Lobo e Niterói. Já no dia 25, será nos postos de Parada de Lucas, Corrêa Dutra e Santa Luzia e Niterói.

Anchieta

Em São Paulo, a pista central da Rodovia Anchieta, sentido litoral, foi fechada por volta das 10h30 de hoje como prevenção, segundo a concessionária Ecovias. A pista está bloqueada entre os quilômetros 10 e 16, na divisa entre São Paulo e São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista. De acordo com a Ecovias, há o risco de transbordamento do Ribeirão dos Couros. A pista marginal da via segue com fluxo normal, assim como os dois sentidos da Rodovia dos Imigrantes.