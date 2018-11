Empresa pede reajuste da inspeção veicular em SP A Controlar, concessionária responsável pela inspeção veicular em São Paulo, protocolou hoje um recurso administrativo solicitando o aumento da tarifa do serviço em 2011. No documento, a empresa pede que a Prefeitura reconsidere a decisão da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de não reajustar o valor. Atualmente, a taxa é de R$ 56,44.