Empresa portuguesa ajudará a recompor bondes no RJ A empresa pública portuguesa Carris, que administra o transporte de bondes em Portugal, vai auxiliar o governo do Estado do Rio de Janeiro na revitalização do sistema de bondes de Santa Teresa, no centro da cidade. A parceria foi anunciada hoje pelo governador Sérgio Cabral (PMDB), após uma reunião com o ministro-adjunto de Assuntos Parlamentares de Portugal, Miguel Relvas, no Rio.