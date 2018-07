Empresa que fazia bordados piratas é fechada em SP

A equipe da delegacia antipirataria do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) investigava a empresa havia 30 dias. As informações surgiram a partir de operações realizadas no combate ao comércio de peças de roupas falsificadas. Os policiais ficaram intrigados pela qualidade, principalmente dos bordados em camisetas das marcas Polo e Ralph Lauren.

Os policiais constataram que, num processo idêntico aos das grandes empresas de confecções, os falsificadores compartimentaram a produção. Na empresa, instalada em um imóvel de 500 metros quadrados, o trabalho era bordar as logomarcas. Funcionavam no local 48 máquinas de bordar. O desenho e comando de produção eram produzidos no computador. O processo de confecção era automatizado.