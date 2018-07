Empresa quer criar ondas no Tâmisa para surfe em Londres

Ondas de cerca de dois metros de altura no rio Tâmisa em Londres serão a nova atração para os amantes do surfe. A primeira experiência artificial de surfe na Grã-Bretanha deve funcionar a partir de 2011 no leste de Londres. O projeto da empresa de esportes radicais Venture Xtreme tem um preço estimado em 20 milhões de libras (aproximadamente R$ 70 milhões). Uma máquina será programada para fazer ondas perfeitas para o esporte. As ondas poderão ser criadas em vários tamanhos e para todos os níveis de habilidade. Diversão cara A máquina cria duas ondas de 1,8 metro ou três que variam entre 0,9 e 1,2 metro de altura a cada minuto, permitindo dois surfistas por vez. Cada uma vai percorrer mais de 100 metros até uma praia artificial com capacidade para 200 pessoas. A 30 metros da praia, o chão da piscina será alterado para produzir ondas menores, perfeitas para a prática de bodyboarding. Elas permitirão que 10 a 15 pessoas pratiquem o esporte ao mesmo tempo. Os surfistas terão que pagar 30 libras (cerca de R$ 120) por hora. A atração pretende atrair 100 mil praticantes de surfe e bodyboarding por ano, e também cerca de 500 mil espectadores. "Tudo sobre esta experiência é falso, mas a diversão é real", disse o diretor da Associação Britânica de Surfe, Duncan Scott, ao jornal britânico The Guardian. "Alguns acham que boas performances no surfe só acontecem quando podemos repetir a mesma onda muitas e muitas vezes, permitindo que nós tenhamos manobras perfeitas que depois podemos passar para as ondas reais." A atração também deve contar com lojas de artigos esportivos, praia artificial com palmeiras, bares e restaurantes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.