Empresa quer tatuar anúncio na cabeça de carecas

A companhia aérea neozelandesa Air New Zealand está buscando passageiros carecas que aceitem tatuar temporariamente um anúncio da empresa em suas cabeças. Os publicitários da empresa pretendem usar as carecas de 50 passageiros para divulgar o novo sistema de check-in da companhia. Segundo um comunicado, a Air New Zealand promete pagar o equivalente a R$ 1,7 mil para aqueles que aceitarem a proposta de fazer uma tatuagem temporária com o anúncio. "Não há maneira melhor de avisar os clientes sobre nosso novo sistema de check-in do que por meio de uma mensagem que eles possam ler enquanto estiverem na fila", diz Steve Bayliss, gerente de marketing da empresa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.