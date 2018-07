Empresa recolhe ônibus e usuários protestam

Dezenas de pessoas, cansadas de esperar pelos coletivos - retirados de circulação pela empresa em razão dos ataques ocorridos na noite desta terça-feira, na região do Tremembé, onde dois veículos da viação foram incendiados - invadiram a avenida, mas foram retirados do local com a chegada da Polícia Militar.

À 1 hora desta madrugada havia ainda cerca de 30 pessoas concentradas na via, Muitas delas, ao receberem a informação de que os coletivos da empresa que estavam parados no terminal não sairiam, tentaram abrir à força as portas dos veículos. Não houve confronto entre a PM e os manifestantes. Uma senhora afirmou que desde as 18 horas esperava por um coletivo.