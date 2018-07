Empresa tenta tampar vazamento de óleo

COVINGTON, LOUISIANA

A empresa British Petroleum (BP), concessionária de um poço que explodiu há mais de um mês no Golfo do México, tenta hoje estancar o vazamento de petróleo com uma técnica nunca testada em uma profundidade de 1,5 quilômetro.

Chamado de "top kill", o método consiste em tampar o poço com lama e cimento (mais informações nesta página). Os engenheiros da empresa posicionaram o equipamento ontem, a cerca de 80 quilômetros da costa do Estado americano da Louisiana, afirmou o vice-presidente da BP, Kent Wells. Esse método já foi utilizado com sucesso em poços na superfície, em países como Kuwait e Iraque. Mas, a tal profundidade, os executivos da companhia estimam uma chance de sucesso de 60% a 70%.

Os engenheiros trabalham em outras alternativas, entre elas a de colocar um novo preventor de vazamentos em cima do que falhou e a de entupir o poço com lixo. Mas a única solução permanente com sucesso garantido é a perfuração de dois outros poços para aliviar a pressão, o que já começou a ser feito, mas demoraria pelo menos dois meses para surtir efeito.

Preocupação. Imagens feitas ontem debaixo d"água mostraram que o petróleo que vaza no fundo do golfo está mais escuro. Para Bob Bea, professor de engenharia da Universidade da Califórnia em Berkeley, isso indica que o vazamento chegou a um reservatório que possui mais óleo e menos gás, ou seja, mais poluente. A BP afirma que essa mudança na cor é natural e que não deve ser permanente.

Criticada pelo governo americano, a empresa revelou que sua investigação interna sobre as causas do acidente está concentrada em sete áreas. Quatro delas envolvem o preventor de vazamentos, uma enorme máquina que deveria ter impedido o desastre ambiental, mas falhou. As outras três dizem respeito ao revestimento do poço. Esses equipamentos pertencem a outras companhias que não a BP. O presidente da companhia diz que é cedo para atribuir responsabilidades.

Cronologia

20 de abril

Explosão

Acidente na plataforma Deepwater Horizon mata 11 funcionários.

22 de abril

Vazamento

Petróleo começa a vazar do poço ligado à plataforma.

8 de maio

Tentativa frustrada

A BP tenta colocar um domo para tampar o vazamento.