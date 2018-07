Empresa terá de indenizar mulher por 'pílula de farinha' A empresa Schering do Brasil Química e Farmacêutica terá que pagar a uma mulher indenização de R$ 15 mil, a título de danos morais, pela comercialização de "pílulas de farinha". A decisão é dos desembargadores da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Roselane Alves Vieira fazia uso do anticoncepcional Microvlar quando engravidou de gêmeos em julho de 1998. Os filhos da autora da ação receberão, cada um, pensão mensal equivalente a um salário mínimo até completarem 18 anos.