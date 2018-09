Empresa terá que devolver R$ 11,5 mi para cidade de SP A Promotoria do Patrimônio Público e Social de São Paulo entrou hoje na 12ª Vara da Fazenda Pública com pedido de devolução aos cofres públicos municipais no valor de R$ 11,5 milhões, pela empresa Negocial S/A Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários.