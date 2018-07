Empresa terá que indenizar criança que sofreu choque

Funcionários da empresa faziam manutenção na rede elétrica do local por conta do rompimento de um fio de alta tensão. Segundo seu pai, Amilton Souza, a menina levou um choque ao encostar no portão de sua residência. A criança sofreu problemas no pâncreas, queimaduras nas duas mãos e, posteriormente, falta de atenção nos estudos. A empresa alega não ser culpada pelo incidente, pois o curto circuito na rede elétrica, ocasionado pelo rompimento do fio, foi causado pelos fortes ventos na região.