Empresa usa técnica militar para reduzir o ronco

Uma empresa britânica está organizando uma espécie de acampamento militar para ajudar pessoas com problemas de ronco. O objetivo do acampamento, que dura três dias e será realizado em setembro, é ensinar às pessoas que roncam hábitos e práticas que reduzem o problema. A empresa recebeu em seu site 200 inscrições de interessados. No entanto, apenas seis pessoas foram selecionadas. "O objetivo é fornecer a maior quantidade informação possível aos participantes e suas famílias e ajudá-los a reduzir ou eliminar o problema de uma vez. Será duro, mas os resultados valerão a pena", disse o porta-voz da empresa, Graham Carr. Treinamento O porta-voz explica ainda que o acordo para a participação no acampamento inclui a proibição de cigarro e bebida alcoólica - conhecidos por prejudicar ainda mais o ronco. Além disso, os participantes serão acompanhados por um grupo de nutricionistas, preparadores físicos e otorrinolaringologistas. Para a avaliar o sucesso do "treinamento", os organizadores irão medir o volume do ronco de todos os participantes no início do acampamento e novamente ao final do evento. "O problema poderá não ter sido solucionado depois do acampamento, mas os participantes aprenderão técnicas que podem usar no dia-a-dia", afirmou Carr. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.