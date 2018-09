Empresa vai reflorestar área atingida por incêndio no RJ O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, visitou na manhã de hoje o local atingido pelo incêndio que afetou o Morro dos Cabritos, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, durante a madrugada. Paes afirmou que o fogo alcançou uma área de quatro hectares, correspondendo a quatro campos de futebol do tamanho do Maracanã.