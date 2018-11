Empresa valida laudo do IPT sobre acidente no Metrô-SP

A empresa italiana Rina Brasil Serviços Técnicos emitiu um certificado que valida os procedimentos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) ao emitir o laudo sobre as causas do desmoronamento no canteiro de obras da futura Estação Pinheiros, na Linha 4 - Amarela, na zona oeste de São Paulo. De acordo com nota divulgada nesta sexta-feira, 25, pelo Metrô, a validação significa que foram adotadas as "melhores técnicas de engenharia nas investigações" e na elaboração do documento. Veja também: As causas do acidente do Metrô segundo Via Amarela Via Amarela contesta 11 itens apontados pelo IPT Segundo o Metrô, o diretor de Assuntos Corporativos da empresa, Sérgio Avelleda, reuniu-se hoje com o promotor Alberto Hossepian para falar sobre os resultados da certificação e reiterar o compromisso da companhia com a apuração das causas do acidente, que ocorreu em 12 de janeiro de 2007 e deixou sete mortos.