Empresa vende fralda para pássaros de estimação

Uma empresa americana está vendendo fraldas para pássaros de estimação, para poder permitir que eles voem livremente pela casa sem perigo de sujar o ambiente. "Como você sabe, os pássaros defecam em média a cada 20 minutos, e, dependendo do tamanho do pássaro, isso pode ser uma experiência bastante suja", afirma o site diapersforbirds.com, da Jungle Wear, onde o produto é comercializado. Cada fralda custa entre US$ 20 e US$ 28 (entre de R$ 33 e R$ 46). Segundo o site, a fralda foi "cuidadosamente feita com conforto em mente" e não restringe o movimento dos pássaros. A empresa comercializa 14 tamanhos diferentes de fralda em mais de 10 cores diferentes, para todos os tipos de pássaros, inclusive patos. A maioria dos produtos é feita sob medida para papagaios. Além dos tamanhos, a empresa se dispõe a confeccionar fraldas sob medida para outros tipos de pássaros de estimação. A empresa também oferece fraldas personalizadas, com as iniciais dos pássaros bordadas neles. Um vídeo no site da empresa instrui como colocar a fralda em pássaros mais agitados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.