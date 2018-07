Empresa violou próprias regras de segurança

The New York Times, O Estado de S.Paulo

Documentos da BP mostram a existência de sérios problemas de segurança com a plataforma Deepwater Horizon desde o ano passado. Os problemas envolviam o revestimento do poço e o mecanismo responsável por prevenir explosões, fundamentais para o desastre na plataforma.

Em março, a BP tinha dificuldades para manter o "controle do poço". Em junho de 2009, por exemplo, engenheiros temiam que o revestimento metálico que seria usado no poço pudesse ceder. "Esta seria a pior das hipóteses", alertou Mark Hafle, engenheiro de perfuração da BP, em relatório interno. "Mesmo assim, já vi isto ocorrer, e sei da possibilidade."

No entanto, ciente dos riscos, os técnicos insistiram no uso do revestimento problemático depois de receberem permissão especial da BP ? pois o material proposto violava as regras de segurança da própria empresa, bem como os seus padrões de engenharia.

Em abril deste ano, engenheiros concluíram que era "improvável a conclusão de uma concretagem bem sucedida" sobre o revestimento, de acordo com um documento interno, referindo-se ao procedimento de selagem do revestimento para impedir que gases escapassem para dentro do poço.