Empresária cobrava propina para ajudar postos

A polícia afirma que Ivanilde "apresentava dificuldades para vender facilidades". Ela usaria seu cargo e o nome do sindicato para interceder em favor de donos de postos de combustíveis em situação irregular - tanto na ANP quanto nas prefeituras. Interceptações telefônicas feitas com autorização da Justiça indicam que a empresária receberia R$ 5 mil por cada posto liberado ou poupado em ações de fiscalização.

O contato de Ivanilde na ANP é identificado apenas como Marquinho. Em diálogo gravado em 27 de agosto de 2008, ela pede ao funcionário que "acelere" a tramitação do processo de um posto. Embora o pedido inicial tenha sido negado, a empresária sugere que Marquinho telefone para o proprietário do estabelecimento e o oriente a montar um novo "kit" de documentos para que o pedido seja protocolado novamente. Ivanilde queria que o próprio Marquinho se apresentasse para que o dono do posto sentisse "mais firmeza".

Além do suposto esquema de corrupção envolvendo o funcionário da ANP, Ivanilde mantinha contato com servidores públicos e políticos de Sorocaba. Eles seriam acionados todas as vezes em que era preciso agilizar o processo de obtenção de licenças de funcionamento. Um secretário do governo municipal de Sorocaba teria concordado inclusive em fazer alterações no trânsito para favorecer um posto, atendendo a um pedido da empresária. Citado nas investigações, o secretário de Governo, Maurício Biazotto, pediu ontem afastamento do cargo até o final das apurações.

O presidente do Sincopetro, José Alberto Paiva Gouveia, reagiu com indignação à prisão de Ivanilde. "Somos a entidade que mais denuncia esse tipo de irregularidade. Me senti traído." Gouveia determinou ontem o afastamento da empresária do cargo. Anunciou ainda que a subsede de Sorocaba ficará fechada até que as denúncias sejam esclarecidas. Segundo ele, Ivanilde estava em seu segundo mandato como presidente. "É a primeira vez, em 20 anos no setor, que ouço falar de venda de informações privilegiadas de dentro da ANP."

Em nota, a Assessoria de Imprensa da agência informou que ainda não tem informações sobre o caso e que, tão logo as receba da polícia, "irá tomar as providências cabíveis".

