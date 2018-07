Empresária é presa 4 anos após mandar matar marido Policiais do Grupo Antissequestro de Sorocaba (GAS) prenderam ontem a empresária Eliane Bordieri Vieira de Camargo, de 58 anos, acusada de ter encomendado a morte do marido, o também empresário Luiz Antonio Vieira de Camargo, na época com 59 anos. O crime ocorreu em 2007 e estava no rol dos homicídios não esclarecidos. O depoimento de uma testemunha cuja identidade é mantida em sigilo causou uma reviravolta no caso. O empresário morava em um condomínio de luxo em Araçoiaba da Serra e havia saído de casa para ver um imóvel quando desapareceu. O corpo foi encontrado em um canavial com três perfurações à bala.