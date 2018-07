Empresária escapa de sequestro e ajuda PM em prisão

A vítima foi rendida quando saía de um supermercado da Avenida Ricardo Jafet. Os quatro bandidos surgiram em um Peugeot 307 prata, roubado, e abordaram a empresária, que ocupava um Honda CRV, também prata, em um semáforo. Dois deles invadiram o carro da mulher, que foi levada como refém, enquanto os outros permaneceram no Peugeot, fazendo escolta.

Quando o veículo seguia em direção ao Ibirapuera pela Rua Doutor Diogo de Faria, a refém aproveitou os pouquíssimos segundos de redução de velocidade, pois o bandido ao volante encontrou pela frente uma lombada, e pulou do carro. Em seguida, ela alertou dois soldados das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), do 12º Batalhão, que estavam na via.

Os policiais se dividiram na perseguição e um deles conseguiu deter um dos ocupantes do Honda. Rafael Borges do Nascimento, de 19 anos, portava um revólver calibre 32 e foi preso após colidir o veículo contra as grades da Avenida Ascendino Reis. O criminoso que estava com ele conseguiu fugir a pé. Réverson Rodrigues Gama, de 19 anos, e Antony Rafael de Almeida Ribeiro, de 21, também acabaram presos após bater o Peugeot perto do antigo Detran.

Os três foram encaminhados ao 16º Distrito Policial, da Vila Clementino, e autuados em flagrante. Apesar dos momentos de terror vividos nas mãos dos bandidos e da reação de extremo risco, a vítima não sofreu ferimentos e passa bem.