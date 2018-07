Empresário acusado de mandar matar filho é indiciado

Os últimos quatro homens chegaram a ser contratados pelo empresário para matar Fábio Leão de Barros, também filho do ex-superintendente. O motivo seria a disputa de bens imóveis comprados com o dinheiro de um prêmio de R$ 29 milhões da Mega Sena, cujo ganhador foi Fábio, que acabou envolvendo o pai nos negócios.

Os apontados como "pistoleiros", a exemplo dos mandantes, conforme está no inquérito, negaram a intenção de concluir a pistolagem. Segundo o delegado Ivan Barreira, encarregado do caso, "de acordo com as provas colhidas, ficou caracterizado como crime apenas a formação de quadrilha".