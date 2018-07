Empresário americano teve papel na guerra

Com trânsito livre entre banqueiros americanos e europeus, o empresário passou a investir em projetos de infraestrutura no Brasil, que prosperaram com concessões do governo e recursos públicos. Farquhar construiu a lendária estrada de ferro Madeira-Mamoré, obteve as concessões do Porto de Belém e do sistema de bondes do Rio de Janeiro e adquiriu o direito de explorar como bem quisesse um território de 60 mil quilômetros quadrados onde hoje é o Estado do Amapá.

Ele conseguia fechar contratos com o governo por meio de uma rede de advogados e lobistas que incluía nomes de "vultos" da República, como Ruy Barbosa e o vice-governador do Paraná, Affonso Camargo.

O contrato de concessão da Ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul previa que o governo pagaria a Farquhar por quilômetro construído. O empresário, então, teria excedido nas curvas, evitando a construção de pontes e túneis. Após a conclusão da ferrovia, Farquhar ergueu em Três Barras e em Calmon, cidades hoje pertencentes a Santa Catarina, um complexo madeireiro onde trabalhavam cerca de mil funcionários. Ele conseguiu do governo o direito de explorar as madeiras nos 15 quilômetros de cada margem da ferrovia. No alojamento de Três Barras, ele instalou um cinema que tinha o único projetor de filmes do Sul do Brasil. Uma milícia monitorava os trabalhadores e recebia a tiros caboclos que ameaçavam a madeireira.

Especulador nato do mercado financeiro, Farquhar começou a falir ainda em 1913, antes do auge dos combates entre militares e caboclos. Com o início da 1ª Guerra, os banqueiros estrangeiros deixaram de liberar créditos. O complexo madeireiro foi à bancarrota em 1917. O "monstro" criado no Contestado pelo empresário norte-americano se arrastou até os anos 1940, quando foi estatizado pelo presidente Getúlio Vargas.

Após a experiência no Sul, Farquhar ainda apostou na formação de uma companhia de exploração de minério de ferro. A Constituição de 1937, porém, impediu que estrangeiros explorassem recursos minerais. Comprada pelo governo em 1942, a Itabira deu origem à Companhia Vale do Rio Doce. Farquhar morreu 11 anos depois, aos 89 anos, em Nova York.