Empresário Arthur Sendas é baleado na cabeça O empresário Arthur Sendas, de 72 anos, dono da rede varejista de supermercados Sendas, foi baleado na cabeça dentro de seu apartamento, no bairro do Leblon, zona sul do Rio, hoje de madrugada. Encaminhado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Samaritano, em Botafogo, o empresário passa por cirurgia. Até as 5h, a equipe médica que cuida de Arthur não forneceu informações sobre seu estado de saúde. O titular da 14ª Delegacia, do Leblon, Alberto Lage, e o perito Hélio Martins, do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, estiveram no local do crime, onde duas perícias já foram feitas. Nenhum suspeito foi detido até o momento.