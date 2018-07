Empresário brasileiro foragido é preso na Espanha

No ano passado, a Polícia Civil recebeu a informação de que o empresário, que tem cidadania espanhola, teria fugido para a Europa, e comunicou à Polícia Federal, representante da Interpol no Brasil. O crime ocorreu no dia 12 de junho de 2004 e teve grande repercussão por envolver um casal de classe média alta. Durante o interrogatório, que durou cinco horas, Sanfelice negou a acusação.

O corpo de Beatriz foi encontrado carbonizado dentro do carro do empresário num local próximo ao Santuário das Mães, nos arredores de Novo Hamburgo (RS). A acusação sustenta que o Sanfelice matou por motivo torpe e meio cruel para receber um seguro de vida.