Empresário chinês é morto a tiros no Rio A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o assassinato do empresário chinês Wei Gui Ye, de 38 anos, baleado na noite de ontem, no viaduto de Pilares, na zona norte da capital fluminense. O empresário havia saído de seu restaurante, em Niterói, na companhia de um amigo, em direção à sua casa, na zona norte do Rio. Dirigindo seu próprio carro, Wei Gui Ye foi abordado no viaduto por um homem armado, que estava a pé. Segundo testemunhas, o homem atirou contra o empresário e fugiu na garupa da moto de um comparsa.