Empresário culpa distribuidora por explosão dos botijões O empresário Carlos Rogério do Amaral, dono do restaurante Filé Carioca, que funcionava no centro do Rio de Janeiro e explodiu na última quinta-feira, depôs hoje à Polícia Civil. Ele culpou a empresa SHV pela explosão dos botijões em seu estabelecimento. A explosão matou três pessoas e deixou 17 feridos. Quatro vítimas continuam internadas, três delas em estado grave.