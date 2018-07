Empresário dará braço mecânico para ciclista atropelado O empresário Nelson Nolé, dono de uma clínica especializada em próteses ortopédicas, vai doar um braço mecânico para o limpador de vidros David Santos Souza, de 21 anos, que teve o membro direito amputado ao ser atropelado na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo. Nolé vai nesta quinta-feira (14) ao hospital em que o rapaz está internado com técnicos da sua equipe para tomar as medidas. "Temos de avaliar o que restou do braço dele para dimensionar a prótese", disse.