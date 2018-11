Empresário de João Gilberto faz críticas

"Foi tudo sem minha participação. João foi mal assessorado. Essas pessoas queriam as manchetes, ser celebridades. São mercenários, iconoclastas. Viajei com João do Oriente aos Estados Unidos, mas aqui, no Brasilzinho, querem aparecer, por vaidade. Enquanto isso, João toca e canta cada vez melhor."

Terceiro disse que não participou da produção por conta de uma cirurgia e por estar envolvido em outro projeto. Quem tomou as rédeas foi Claudia Faissol, mãe da filha caçula de João. "Não tenho relação com ela. Foi ela quem fez errado", disse. Ele também não quis comentar as finanças de João - de quem se cobra quase R$ 700 mil de adiantamento de cachê. Claudia não quis dar entrevista. Limitou-se a dizer que "a questão está com o advogado dele (Aloisio Salazar, que também não quis falar)".

Quem comprou ingresso para o show em pontos de venda físicos deve ir a partir de hoje à bilheteria da Via Funchal com a entrada em mãos. O valor será creditado em conta corrente em até cinco dias úteis. O horário de funcionamento é das 12 às 22 horas. Compras pela internet serão canceladas automaticamente, mas quem recebeu o ingresso deve devolvê-lo para receber o dinheiro. Mais informações em viafunchal.com.br. No Rio, (21) 2332-9191 ou pelo e-mail atendimento@ingresso.com.