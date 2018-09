Empresário dirige na contramão e mata um no Rio

De acordo com a Polícia Militar (PM), ele atropelou um pedestre identificado como Osvaldo Nascimento Silva, de 50, em frente a um prédio dos Correios na Avenida Presidente Vargas. Em seguida, o motorista fugiu pela contramão da via. No Viaduto dos Marinheiros, o carro colidiu com o ônibus da Linha 384 (Pavuna-Castelo), da Viação Auto Diesel. Rodrigues morreu na hora.

O corpo do pedestre foi retirado do local oito horas depois do atropelamento. O acidente provocou engarrafamento por quase cinco horas e uma outra colisão entre dois carros, sem feridos. De acordo com familiares do empresário, ele tinha problemas com alcoolismo e não dormiu em casa. Ele foi visto bebendo desde a tarde de ontem em bares na Favela Santa Marta, em Botafogo (zona sul), e no acesso à Favela Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Rodrigues possuía cinco bares e uma frota de táxi.