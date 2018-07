Empresário diz que só queria 'furar' estudante

José Adão matou o estudante Mário Santos Sampaio, de 22 anos, no dia 31, após discussão sobre o preço do jantar na Pizzaria e Churrascaria Casa Grande, no bairro da Enseada.

O empresário é dono do estabelecimento e seu filho, Diego Souza Passos, de 23 anos, é gerente do local. José Adão e Diego se apresentaram à polícia na noite desta quarta (2) e foram ouvidos e dispensados, mas a polícia deve pedir a prisão preventiva deles.

O estudante, que era de Campinas e estava com a namorada e dois amigos, questionou o valor da refeição, R$ 19,99, anunciada por R$ 12,99. Segundo Diego, o preço menor era cobrado antes das 18h e eram 19h.

Diego afirmou ao delegado que o pai havia autorizado a cobrança do valor menor, mas o estudante começou a agredir pai e filho. O gerente disse que desmaiou e só recobrou os sentidos após o crime. José Adão afirmou que deu apenas um golpe nas costas do rapaz, embora o boletim de ocorrência registre três facadas. No dia do crime, amigos da vítima disseram que houve um bate-boca e José Adão golpeou Sampaio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo