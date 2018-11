Empresário é baleado ao lado de hospital e morre em SP O empresário Pedro Alberto Pereira, de 46 anos, que atuava no ramo de entregas por motoboys, foi morto, às 23h45 de ontem, em uma suposta tentativa de assalto no semáforo localizado na esquina da Rua Voluntários da Pátria com a Rua Santa Eulália, ao lado do pronto-socorro de Santana, na zona norte de São Paulo.