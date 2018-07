Empresário é encontrado morto na cidade de Santos, em SP Após uma denúncia anônima feita pelo 190, a Polícia Militar da cidade de Santos encontrou, na madrugada desta quarta-feira, o empresário Ricardo Vatanabe, de 42 anos, morto dentro de sua casa, no bairro Marapé, em Santos, no litoral paulista. Segundo a polícia, havia um fio amarrado no pescoço do empresário. Como a casa de Vatanabe dispõe de câmeras de segurança, a polícia espera conseguir mais informações por meio das imagens. Vatanabe concorreu à cadeira de vereador na cidade nas últimas eleições municipais.