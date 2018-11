Empresário é libertado de cativeiro na zona leste de SP

Segundo a polícia, o empresário foi encontrado em um cômodo nos fundos da casa, acorrentado e com os olhos vendados por óculos pintado sobre uma cama de casal, em estado de saúde debilitado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima, que sofreria de problemas cardíacos, para o Pronto Socorro de São Mateus.

O veículo usado pelos bandidos foi localizado e, após breve perseguição, colidiu contra um muro. Segundo a polícia, Rafael Melo dos Santos, de 23 anos, saiu do carro atirando. Houve revide. Ele acabou baleado e foi levado ao Pronto Socorro de São Mateus, onde morreu.

Rafael portava uma pistola e, dentro do veículo, os policiais encontraram uma submetralhadora, que teria sido reconhecida pela vítima como a arma utilizada durante o sequestro. O empresário também reconheceu a foto de Rafael, informou a corporação. O caso foi registrado na Delegacia Seccional da Polícia Civil de Santo André, que estava monitorando o caso antes do estouro do cativeiro.