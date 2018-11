Empresário é morto a tiros na porta de casa no Rio O empresário Rogério de Souza Werneck da Silveira foi morto a tiros na noite de ontem na frente de sua casa, na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima chegava em casa quando um homem, que estava parado com uma moto em frente à residência, atirou várias vezes.