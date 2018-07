Empresário é morto com tiro na cabeça em Sorocaba O empresário Carlos Henrique Fernandes, de 35 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça, na noite de sexta-feira (16), no bairro Vila Rica, próximo do centro de Sorocaba. De acordo com a Polícia Civil, o disparo foi feito de dentro do veículo de Fernandes, uma caminhonete Toyota Hilux. O projétil, de pistola calibre 380, atravessou o corpo da vítima e perfurou o vidro lateral do veículo. Segundo a polícia, nada foi roubado pelo suposto agressor.