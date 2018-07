Empresário é morto dentro de casa na zona norte de SP O advogado e dono de imobiliária Carlos Alberto Fidalgo Tavares, de 55 anos, foi morto, ontem à noite, com dois tiros na cabeça. No momento do crime, ele estava dentro de casa - um sobrado de classe média alta - localizada na Avenida Conceição, na Vila Ede, na zona norte de São Paulo. A Polícia Civil ainda não sabe qual a motivação do crime, nem como o invasor entrou na casa. Nada foi roubado.